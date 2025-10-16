Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sinema Terapi Atölyesi" Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) başlıyor. Her ay iki farklı oturumda düzenlenecek atölyenin her oturumunda duygu ve düşünceler içinde şekillenen aile ve toplumu farklı temalar irdelenecek. Atölyede ayrıca katılımcılar, film karakterlerinini sahnelerini, özel diyaloglarını, yaşanan sorunlarla baş etmesini ve psikolojik dayanıklılığını arttırmayı yorumlanacak.

Kaynak: İHA