Hangi Ülkenin: Ukrayna
Kuruluş Yılı: 24 Mayıs 1936
Tam İsmi: Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü
(Ukraynaca: Футбольний клуб «Шахта́р» Доне́цьк)
Takma İsimleri: Hirnyky (Madenciler), Kroty (Köstebekler)
Yer Aldığı Lig: Ukrayna Premier Ligi
Kulüp Başkanı: Rinat Ahmedov
Teknik Direktörü: Paulo Fonseca
Takım Renkleri: Turuncu – Siyah
Stadyumu: Arena Lviv
Stadyum Kapasitesi: 34.915
Resmi Sitesi: www.shakhtar.com
Shakhtar Donetsk Hakkında Bilgi
Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, 24 Mayıs 1936 yılında kurulmuş bir takımdır. Kuruluş yeri Ukrayna’nın Donetsk kentidir. Shakhtar Donetsk takımının takma isimleri Hirnyky yani Madenciler ve Kroty yani Köstebekler olmak üzere iki tanedir. Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü Ukrayna’nın en yüksek ligi olan Ukrayna Premier Lig’te mücadele etmektedir. Kulübün başkan koltuğunda Rinat Ahmedov oturmaktadır. Teknik direktörlüğünde ise Paulo Fonseca yer almaktadır. Shakhtar Donetsk Futbol Kulübünün takım renkleri turuncu ve siyah ikilisidir. Daha önceleri maçlarını kurulduğu yer olan Donetsk şehrindeki yaklaşık elli bin kişi kapasitesi olan Donbass-Arena’da oynayan Shakhtar Donetsk, Ukrayna ülkesinde gerçekleşen iç savaştan ötürü maçlarını günümüzde otuz dört bin dokuz yüz on beş kapasiteli Arena Lviv ismindeki stadyumda gerçekleştirmektedir.
Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, tarihinde ilk defa 20 Mayıs 2009 yılında UEFA Kupası final maçında Almanya temsilcisi Werder Bremen 2-1 mağlup ederek kupayı kazanmıştır. Ayrıca bu maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu İstanbul’da oynanmıştır. Shakhtar Donetsk takımı aynı zamanda UEFA Kupası adı altında kupayı kazanan son takım olmuş, gelecek zamanda UEFA’nın aldığı karar ile kupanın ismi değişmiş UEFA Avrupa Ligi olarak devam etmiştir.
Shakhtar Donetsk Hangi Ülkenin
Cevap: Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, Ukrayna ülkesinindir.
Shakhtar Donetsk Başarıları
Ukrayna Ligi / Sovyet Premier Ligi
- Şampiyon (9): 2001–02, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–2014
- İkinci (13): 1975, 1979, 1993–94, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2006–07, 2008–09, 2014-15
Ukrayna Kupası / Sovyet Kupası
- Şampiyon (13): 1961, 1962, 1980, 1983, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013
- İkinci (11): 1963, 1978, 1985, 1986, 2003, 2005, 2007, 2009, 2014, 2015
Ukrayna Süper Kupası / Sovyet Süper Kupası
- Şampiyon (8): 1983, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
- İkinci (6): 1980, 1985, 2004, 2006, 2007, 2011
Avrupa
- UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi
- Şampiyon (1): 2009
- Yarı final: 2016
UEFA Süper Kupası
- İkinci (1): 2009
UEFA Şampiyonlar Ligi
- Çeyrek Final: 2011
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