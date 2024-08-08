Hangi Ülkenin: Ukrayna

Kuruluş Yılı: 24 Mayıs 1936

Tam İsmi: Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü

(Ukraynaca: Футбольний клуб «Шахта́р» Доне́цьк)

Takma İsimleri: Hirnyky (Madenciler), Kroty (Köstebekler)

Yer Aldığı Lig: Ukrayna Premier Ligi

Kulüp Başkanı: Rinat Ahmedov

Teknik Direktörü: Paulo Fonseca

Takım Renkleri: Turuncu – Siyah

Stadyumu: Arena Lviv

Stadyum Kapasitesi: 34.915

Resmi Sitesi: www.shakhtar.com

Shakhtar Donetsk Hakkında Bilgi

Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, 24 Mayıs 1936 yılında kurulmuş bir takımdır. Kuruluş yeri Ukrayna’nın Donetsk kentidir. Shakhtar Donetsk takımının takma isimleri Hirnyky yani Madenciler ve Kroty yani Köstebekler olmak üzere iki tanedir. Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü Ukrayna’nın en yüksek ligi olan Ukrayna Premier Lig’te mücadele etmektedir. Kulübün başkan koltuğunda Rinat Ahmedov oturmaktadır. Teknik direktörlüğünde ise Paulo Fonseca yer almaktadır. Shakhtar Donetsk Futbol Kulübünün takım renkleri turuncu ve siyah ikilisidir. Daha önceleri maçlarını kurulduğu yer olan Donetsk şehrindeki yaklaşık elli bin kişi kapasitesi olan Donbass-Arena’da oynayan Shakhtar Donetsk, Ukrayna ülkesinde gerçekleşen iç savaştan ötürü maçlarını günümüzde otuz dört bin dokuz yüz on beş kapasiteli Arena Lviv ismindeki stadyumda gerçekleştirmektedir.

Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, tarihinde ilk defa 20 Mayıs 2009 yılında UEFA Kupası final maçında Almanya temsilcisi Werder Bremen 2-1 mağlup ederek kupayı kazanmıştır. Ayrıca bu maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu İstanbul’da oynanmıştır. Shakhtar Donetsk takımı aynı zamanda UEFA Kupası adı altında kupayı kazanan son takım olmuş, gelecek zamanda UEFA’nın aldığı karar ile kupanın ismi değişmiş UEFA Avrupa Ligi olarak devam etmiştir.

Shakhtar Donetsk Hangi Ülkenin

Cevap: Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, Ukrayna ülkesinindir.

Shakhtar Donetsk Başarıları

Ukrayna Ligi / Sovyet Premier Ligi

Şampiyon (9): 2001–02, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–2014

İkinci (13): 1975, 1979, 1993–94, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2006–07, 2008–09, 2014-15

Ukrayna Kupası / Sovyet Kupası

Şampiyon (13): 1961, 1962, 1980, 1983, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013

İkinci (11): 1963, 1978, 1985, 1986, 2003, 2005, 2007, 2009, 2014, 2015

Ukrayna Süper Kupası / Sovyet Süper Kupası

Şampiyon (8): 1983, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

İkinci (6): 1980, 1985, 2004, 2006, 2007, 2011

Avrupa

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi

Şampiyon (1): 2009

Yarı final: 2016

UEFA Süper Kupası

İkinci (1): 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi

Çeyrek Final: 2011

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