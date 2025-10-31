Türkiye genelinde gençlerin siber güvenlik alanında yetkinlik kazanmasını hedefleyen Siber Vatan Programı, 2026 döneminde Güney Marmara’da da uygulanacak. Programla birlikte 81 ilde üniversite öğrencileri, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle siber savunma alanında uzmanlaşma fırsatı bulacak.

Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda gençlerin teknoloji ve siber güvenlik alanlarına yönelmesini amaçlayan Siber Vatan Programı, 2026 yılında ülke genelinde eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek.

Güney Marmara Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı (Yazan Zeka) ile 2022 yılından bu yana ülkenin ihtiyaç duyduğu yapay zeka uzmanlarını Güney Marmara’da yetiştirme misyonuyla hareket eden Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Siber Vatan programı ile dijital becerilerin geliştirilmesinde siber güvenlik alanına da odaklanacak.

Üniversite öğrencileri için siber güvenlikte yeni dönem

Program kapsamında üniversite öğrencilerine çevrim içi interaktif eğitimler, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve takım bazlı yarışmalar düzenlenecek. Her ilde 30 gün sürecek çevrim içi eğitimlerin ardından yapılacak CTF sınavında başarılı olan 40 öğrenci, yüz yüze teknik eğitimlere katılma hakkı kazanacak.

Balıkesir ve Çanakkale’de GMKA koordinasyonunda uygulanacak olan Siber Vatan Programı’na katılmak isteyen öğrenciler, 15 Kasım’a kadar sibervatan.org adresi üzerinden başvuru yapabilecek.