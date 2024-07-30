Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç ve Karadede köyleri arasına sıcak asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köyler arası bozuk yolları iyileştirme çalışmaları başlamıştı. Pazaryeri’ne bağlı Sarnıç ve Karadede köyleri arasında bozuk olan yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl, Sarnıç ve Karadede köylerine giderek hem vatandaşla buluştu hem de çalışmaları yerinde inceledi. Makinenin başına geçen Vali Aygöl, işleri devraldı. Köy halkı, yapılan yol ile ilgili memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. Vali Aygöl, “Pazaryeri’nde yapılan çalışmalarımızla bozuk köy yollarını yeniden inşa ederek hem ulaşım sorununu hem de zaman sorununu çözüyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz için en önemli olan şeylerden biri de yoldur. Yol yapmalıyız ve düzeltmeliyiz ki ulaşım sağlayabilsinler” ifadelerine yer verdi.