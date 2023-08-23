Bu yaz Bursa, tüm sıcaklık rekorlarını alt üst ederek adeta Afrika sıcaklarına boyun eğdi. Bugün ise bölgedeki bunaltıcı havanın doruk noktasına ulaşması bekleniyor. Termometrelerin hızla tırmanarak 37 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Bursa Valiliği, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda aktiviteler konusunda halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu saatlerde açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Bunaltıcı havanın etkisi, Pazar gününe kadar devam edecek gibi görünüyor. Ancak biraz nefes alma umudu da var. Pazar günü itibarıyla bölge genelinde yer yer yağış bekleniyor. Bu yağışlar, sıcak havayı biraz olsun hafifletebilir.