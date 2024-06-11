Bursa İtfaiyesi, 11 Haziran 2024 Salı günü saat 10.00'dan itibaren geçerli olacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18.00'de sona erecek olan bir meteorolojik uyarı yayınladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 11 Haziran’dan itibaren daha da yükseleceği belirtiliyor. Bu sıcaklık artışının, Bursa ve çevresindeki bölgelerde etkili olacağı ve 14 Haziran’a kadar devam edeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 11 °C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışların başlamasıyla birlikte sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.

Bölgedeki Tahmini Sıcaklıklar:

Eskişehir : 33-36 °C

: 33-36 °C Bursa : 34-38 °C

: 34-38 °C Kütahya : 32-36 °C

: 32-36 °C Bilecik: 31-38 °C

Bu aşırı sıcak hava koşulları, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyardı. Özellikle hassas gruplar (kronik hastalar, yaşlılar, çocuklar) sıcak havaya karşı dikkatli olmalıdır. Gerekmedikçe günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol sıvı tüketimi ve serin yerlerde kalmak gibi önlemler alınmalıdır.

Acil durumlarda AKOM 112 acil hattı üzerinden yardım alınabilir.