Bursa’da 12 katlı bir inşaatın en son katı, alevlere teslim oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı bir inşaatın en üst katından yükselen dumanlar, biranda alev topuna döndü. Kısa sürede daireyi saran alevler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin anında müdalesiyle yangını söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.