Son zamanlarda hava durumları dengesiz bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, bir süredir devam eden Balkan soğuklarıyla mücadele eden Afrika sıcakları sonunda geri dönüyor. 20 Ekim’den sonra ülkeye giriş yapacak olan sıcaklıklar sonucunda havalar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacak. İstanbul 27-29'lara, İzmir 32-33'lere, Ankara 26-27'lere çıkabilir.

Bursa için uyarı yapıldı

Hava Forum tarafından Bursa için uyarı yapıldı. Önlem alınması yönünde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara ve Karadeniz'de poyraz aktif... Güzel üflüyor ve serinletiyor. Üşütür de dikkatli olun... Bu esnada Afrika ise Türkiye biletini almış sırasını bekliyor. Örneğin, Bursa'da çarşamba gündüz sıcaklık 16-17 derece olacak. Hafta sonu ise 30 derecelere fırlayacak..."

Meteorolojiden açıklama geldi

Meteorolojiden de havaların hafta sonu özellikle batı kesimlerinde artacağı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yağışla birlikte ülke genelinde azalarak Kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına inecek ola hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

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