Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği seyir halindeki tarım aracının üzerine devrildi. Olayda sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Caddesi’ndeki bir aydınlatma direği, rüzgar nedeniyle yoldan geçen tarım aracının üzerine devrildi. Tarım aracının sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydınlatma direği de belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.