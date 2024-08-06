Hangi Ülkenin: Almanya

Kuruluş Tarihi: 1847

Şirket Tipi: Özel Kuruluş

Sloganı: “Global Network of Innovation”

Ana Merkezi: Berlin, Münih ve Erlangen

Önemli Kişiler: Joe Kaeser (Şirket başkanı – CEO), Ralf Thomas (CFO), Michael Süss (CEO Enerji sektörü), Siegfried Russwurm (CEO Endüstri sektörü), Hermann Requardt (CEO Sağlık sektörü), Hüseyin Gelis (Yönetim Kurulu Başkani – CEO Türkiye)

Alanı: Konglomerat

Ürünleri: Telekomünikasyon, Güç üniteleri, Otomasyon, Aydınlatma, Medikal teknolojiler, Ulaştırma ve Otomotiv, Demiryolu araçları, Su teknolojisi, Yapı teknolojileri, Ev aletleri, Yangın uyarı sistemleri, Bilişim servisleri, Siemens PLM yazılım

Hizmetleri: İş hizmetleri, Finansman, Yapı sektörü, Endüstri, Enerji sektörü, Sağlık Hizmetleri, IT Çözümleri ve Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 480.000

Resmi Sitesi: https://www.siemens.com/tr/tr/home.html

Siemens Hakkında Bilgi

Siemens AG, 1847 yılında kurulmuş bir şirkettir. Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketi olmayı başarmıştır. Siemens dünya genelinde 3 sektörde müşterilerine hizmet göstermektedir. Bu sektörler, endüstri, enerji, ve sağlık sektörleridir. Siemens AG hisseleri Frankfurt ve 2001 yılından beri New York borsalarında işlem görmektedir. Türkiye’de Siemens Türkiye tarafından temsil edilmektedir. Bu birimin başında Hüseyin Gelis yer almaktadır. Ülkemizde neredeyse her bölgede şubesi bulunan bir markadır. Türkiye müşterisi oldukça fazla olan Siemens markası ürünlerini oldukça üst düzey kalitede üretmektedir. Satın alan insanların yıllarca sorunsuz bir şekilde kullandığı bir markadır.

Siemens Hangi Ülkenin

Cevap: Almanya

Siemens Şirketinin İlkleri

Rus devletinin telgraf ağı 1855’de Siemens & Halske tarafından kuruldu.

Werner Siemens 1856’da H-armatürünü keşfetti.

İlk Siemens telgraf şebekesi Londra Woolwich’te 1863’de kuruldu.

Dinamo-elektrik ilkesi 1866’da Werner Siemens tafından bulundu.

İrlanda’dan ABD’ye Atlantik ötesi telgraf kablosu 1874’de Siemens kablo gemisi “Faraday” ile döşendi.

Dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı Siemens tarafından 1881’de Berlin yakınlarındaki Lichterfeld’e döşendi.

Werner von Siemens, 1890’da şirketi kardeşi Carl ve oğulları Arnold ile Wilhelm’e bıraktı.

Avrupa’nın ilk yeraltı demiryolu Budapeşte’de 1896’da açıldı.

Siemens-Schuckertwerke GmbH 1903’de kuruldu.

Elektrikle çalışan araba 1905’lerde Siemens-Schuckertwerke tarafından imal edildi.

Berlin’deki Nonnendamm sanayi bölgesi 1914’de “Siemensstadt” (“Siemens Kenti”) resmi adını aldı.

Osram GmbH KG (ortak girişim) 1919’da kuruldu.

Siemens otomatik olarak çalışan ilk trafik ışıklarını 1926’da Berlin’de Postdamer Platz’ta kurdu.

1938’de Siemens’in geliştirdiği elektron mikroskobunun yardımıyla 30.000 katına dek büyütmek mümkün oldu.

Geçici kalp pili ilk kez 1958’de uygulandı.

Bosch-Siemens Hausgeraete GmbH 1967’de kuruldu (ev aletleri).

Siemens dünyanın en hızlı neurobilgisayarı “Synapse 1″‘i 1992’de yaptı.

Dünyanın renkli ekranlı ilk GSM cep telefonu 1997’de tasarlandı.

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