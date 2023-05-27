Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüştürülebilir Sıfır Atık Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.ERZURUM (İGFA) - Bilim Erzurum’da düzenlenen törende öğrencilerin yaptığı projeler de sergilendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, törende yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla bu güzel yarışmayı düzenledik. Bu yarışmada aslında herkes kazandı çünkü çok ciddi projeler vardı. Yarışmamıza 432 öğrencimiz 190 proje ile katıldı. Yarışmayla birlikte evlatlarımıza sıfır atıkla ilgili farkındalık aşıladık” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Sürdürülebilir bir yaşam, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlıdır. Bu nedenle her birinin doğru yönetilmesi, hayati önem taşır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak, herkesin en temel insan hakkıdır. Fakat bu hak sadece insana yönelik değildir. Ekosistemin de, gelecek nesillerin de bunda hakkı vardır. Bizden sonra gelecek olan nesillere, kaynakları tükenmiş, yaşam şartları zorlaşmış bir dünya bırakamayız” diye konuştu. “Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak, hepimizin temel sorumluluğudur” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Sıfır Atık Projesi ve bu kapsamda düzenlediğimiz Sıfır Atık Yarışmamız atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefimizde bize fikir verecek önemli projelerdir. Ekim 2017’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’in başlattığı ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın gayretli çabalarıyla Sıfır Atık konusunda güzel bir aşamaya geldik. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kurmuş olduğumuz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’mızla şehrimizde sıfır atık hedefine ulaşmak için bizler de yoğun bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Sıfır Atık Yarışmamıza gösterilen ilginin sıfır atık projesinde de katlanarak artmasını diliyorum.”

GENÇ DÂHİLERİN PROJELERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Erzurum'da fikir, proje, resim, afiş ve geri dönüştürülebilir atıkların yeniden tasarlanması amacıyla öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada büyük bir heyecan yaşandı. Yaklaşık üç aydır devam eden yarışma kapsamında, dereceye giren öğrencilere bilgisayar, telefon, tablet, drone ve akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şöyle;

YAZILIM KATEGORİSİ

1. Minel ATAK

2. Fatih KARA

3. Züleyha KAYMAZ

PROJE KATEGORİSİ

1. Emir KIRSAÇ

2. Meryem Dilek EKİNOĞLU

3. Kayra Enes SAVAŞ

AFİŞ KATEGORİSİ

1. Eren YAZICI

2. Zeynep TEKMAN

3. Murat ERZURUM

RESİM KATEGORİSİ

1. Selen SİNCAN

2. Ülkü Turaç KARAKOÇ

3. Kayra Mina SARIGÜN

İLERİ DÖNÜŞÜM KATEGORİSİ

1. Ahmet Tunahan ÖZGENÇLİ

2. Bedirhan SÜMBÜL

3. Zeynep Sena ERDAL