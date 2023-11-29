Sigarayı şu andan itibaren bırakacak olursanız vücudunuzda ne gibi değişimler olurdu, daha ilk 20 dakika içerisinde kan basıncınız, nabız ve tansiyonunuz normale döner. Ayrıca el ve ayaklarınızdaki ısı artışı da normale dönmektedir.

Sigarayı bıraktıktan 3 saat sonra nikotin isteği, stres ve uyku problemleri yaşamaya başlarsınız, bu durum sigaranın size dopamin sağlıyor olmasından ve ani dopamin eksikliği hissetmenizden kaynaklanıyor.

İlk 8 saatte: Nefesinizdeki kötü koku, kanınızdaki oksijen ve karbonmonoksit düzeyi normale dönmektedir.

24 saatin sonunda: Kalp krizi geçirme riskiniz oldukça azalmaktadır. Ayrıca öksürüklerinizde artış olacaktır, fakat korkulacak bir durum değildir. Öksürükler akciğerlerinizin toksinleri temizlemeye başladığının bir göstergesidir.

48 saatin sonunda: Sinir uçlarınızın almış olduğu hasar onarılmaya başlar. Tat ve koku alma duyularınız artmakadır. Vücudunuzda tüm bunlar olurken sigarayı bırakmanın verdiği stres ve kaygı en yüksek seviyesine ulaşır.

72 saatin sonunda: Vücut, nikotinden %100 arınır. Nefes darlığı sorununuzun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını hissetmeye başlarsınız.

2-12 hafta sonunda: Öksürük ve balgam şikayetleriniz yarı yarıya azalır. Bağışıklık sisteminiz güçlenmeye başlarken sizin için artık koşmak kolaylaşır.

3-9 ay içinde: Akciğerlerinizdeki bronşların koruyucu mekanizması olan hasar görmüş cilia neredeyse tamamen onarılır. öksürük ve nefes darlığı şikayetleriniz azalır.

yılın sonunda: Kalp krizi geçirme riskiniz yarı yarıya azalıyor.

yılın sonunda: KOAH ve felç hastalıklarına yakalanma riskiniz yarı yarıya azalıyor.

yılın sonunda: akciğer kanserine yakalanma riskiniz sigarayı hiç bırakmamış olan birine oranla yarı yarıya azalır

yılın sonunda: koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskini hayatı boyunca hiç sigara içmemiş biri ile eşittir.