Evde Gerçek Salep Nasıl Yapılır?

Öncelikle evde salep hazırlamak için aktardan, bütçenize göre bir miktar toz salep almanız gerekmektedir. Fakat aktarınızın güvenilir olduğundan emin olmanız tavsiye edilmektedir. Salep fiyatları sizi yanıltmasın 100 gr toz salep bir ailenin yıllık salep ihtiyacını karşılamaktadır. Hal böyle olunca ekonomik bir fiyata evde salep yapmanız mümkün.

İlk olarak salep yapmak için lazım olan malzemeler:

500 ml süt

1 t.k kadar salep

1,5 y.k kadar şeker (isterseniz şeker miktarını artırabilir veya azaltabilirsiniz)

Salebin yapılışı:

İlk olarak sütü bir tencereye aktarın ve kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Sütünüz ısınırken şeker ve salebi ayrı bir kasede karıştırın. Süt ılınınca hazırlamış olduğunuz şeker ve salep karışımını tencereye ilave edin. En önemli nokta olarak, topaklanmasını engellemek için tel bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Yarım saat kadar sonra üzerinde köpükler oluşup, kıvamı koyulaşınca salep artık hazır demektir.