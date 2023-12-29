Yılın son günlerine girilirken, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigara fiyatlarına yönelik önemli bir değişiklik gündemde. Nispi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yüzde 63'ten yüzde 57'ye çekilmesiyle birlikte, aradaki fark maktu ÖTV olarak sigara ve tütün ürünlerine yansıtıldı.

Bu yeni düzenleme, ucuz sigara fiyatlarını artırırken, pahalı sigaralara olan yüksek zam riskini de azalttı. Paket başına maktu vergi 1.1043 TL'den 4.8058 TL'ye yükseltilirken, asgari maktu vergi tutarı da 22.228 TL'den 28.498 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, 1 paket sigaradaki vergi eşik fiyatı 35.28 TL'den 50 TL'ye çıktı ve bu sayede 50 TL'nin altında sigara piyasaya sürülme ihtimali düşürüldü.

Nispi ÖTV'deki indirim, firmaların sigara fiyatlarına yansıttıkları zam tutarını düşürdü. Firmaların her 1 liralık maliyet artışını sigara fiyatlarına yansıtabilmek için yapmaları gereken zam tutarı, 7.5 liradan 5.2 liraya indirildi. Ancak, Maktu ÖTV'nin etkisiyle sigara fiyatlarındaki ortalamada 3.5 TL'lik bir zam bekleniyor. Firmalar, rekabet, kaçak riski ve maliyet unsurlarına göre hangi sigara grubunda hangi oranlarda zam yapacaklarına kendileri karar verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, düzenleme öncesinde firmalarla görüşerek enflasyonla mücadele gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda, firmaların zam oranlarını minimumda tutmaya çalışacakları belirtiliyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına 2-5 TL arasında zamların gelmesi bekleniyor.