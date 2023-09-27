Doğugücü Spor Kulübü Başkanı Yasin Uçkun, Bölgesel Amatör Lig gruplarının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Uçkun, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Bölgesel Amatör Lig Grupları belli olurken, İnegöl’ün bu ligdeki tek temsilcisi olan Doğugücü Spor Kulübü çekilen kura ile 3. Gruba düştü.

BAL’IN PROFESYONEL LİGLERDEN BİR FARKI YOK

Bölgesel Amatör Lig’in profesyonel liglerden bir farklı olmadığını belirten Doğugücü Spor Kulübü Başkanı Yasin Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar ligimizin ismi Bölgesel Amatör Lig olsa da, bu ligin profesyonel liglerden bir farklı yok. Tek fark statü farkı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden tüm takımların bunun farkında. Bu noktada bizler de eksikliklerimizi gidererek, çalışmalarımızı da sürdürerek hedefimiz olan şampiyonluğu göğüslemek için elimizden geleni yapıyoruz. Allah’ın izni ile bunu da başarabilecek bir kadro, teknik heyet ve yönetime sahibiz”

ZAYIF TAKIM YOK

Grubu değerlendiren Uçkun, şu ifadelerle sözlerini sürdürdü:

“Öncelikle bu ligde kötü takım veya zayıf takım kavramlarını kullanamazsınız. Rakiplerimize baktığınız zaman önemli harcamalar yaparak takımlarını kurdu. Bu ligde birçok kez mücadele etmiş rakiplerimiz var. Ama bunlar bizim için ölçü değil. Rakiplerimizden korkmuyoruz, aynı zamanda küçümsemiyoruz. Biz sadece takımımıza ve maçlarımıza odaklanacağız”

TEK HEDEF; ŞAMPİYONLUK

Bu yıl tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Uçkun; “Geçtiğimiz yıl yönetici kardeşlerimiz gerçekten elini taşına altına sokarak bu takıma bir ivme kazandırdı. Ailelerinden, işlerinden feragat edip kulübümüz ile ilgilendiler. Sonuç olarak lige iyi başlamıştık o dönemde ama istediğimiz yerde bitiremedik ligi. Bu sene yönetimdeki arkadaşlarımızın da talebi doğrultusunda başkanlığa seçildim. Geçtiğimiz yıldan çıkardığımız dersler var. Geçen yıldan kalan en büyük kazancımız tecrübemiz. Bu ligi artık tanıyoruz var bu sene tek hedefimiz var; şampiyonluk” dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Son olarak taraftarlara değinen Uçkun; “Taraftarlarımız şimdiye kadar üzerlerine düşeni hep yaptı. Maçlarımızda bizleri yalnız bırakmadı. Onlar yeni sezonda da eminim üzerine düşeni fazlasıyla yapacaklardır. Onların daha fazla sevinebilmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Kesinlikle bundan şüpheleri olmasın” ifadelerini kullandı.