AK Parti Bilecik Haftalık İl Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında "Yeniden Bilecik’’ diyerek seçim öncesi yapılacak çalışmalar konuşuldu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Haftalık İl Olağan Yönetim Kurulu toplantısında 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere dikkat çekti. AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman’ın katıldığı toplantıda yerel seçim çalışmaları ele alındı. Esnaf ziyaretleriyle başlayan çalışmalarda Mustafa Yaman halkla bir gönül bağı kurduğunu belirterek, "Yeniden Bilecik diyoruz. Yeniden yenilenen bir belediyecilik anlayışımızla saha çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kararlı olduklarını belirterek toplantılarda sıkı bir seçim çalışmasına devam edeceklerini belirtti.