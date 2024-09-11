Balıkesir’in Edremit ilçesinde M.Ş.’yi tabanca ile yaralanması olayına karışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Cennetayağı Mahallesi. İstasyon Caddesindeki motosiklet bayinin sahibi Mehmet Ş’e (42) motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerinin içinde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile 4 el ateş açtı. Saldırıda işyeri sahibi Ş., sol diz ve sağ bacağından yaralandı. Olayı görenlerin 112 İhbar Hattını araması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden, M A İ (19) polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Olay yerinden kaçan F.E. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerini sıkı çalışması ile yakalandı. F.E. ile birlikte yadım ve yataklık eden B.K. ve Ş.H.D.’ de göz altına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 kişi Edremit Adliyesine sevk edildi.