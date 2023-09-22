Esenyurt'ta yaşanan çatışma olayının arka planı gün yüzüne çıktı. Olayın, bir esnafın iş yerinde beslediği Scottish Fold cinsi kedisinin çalınmasıyla başladığı iddia edildi. İddiaya göre, olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir nalbur dükkanının sahibi ile bir husumetli arasında yaşanan bir anlaşmazlık sırasında gerçekleşti. Çatışma sırasında, olayla hiçbir ilgisi olmayan bir kurye motosikletiyle seyir halindeyken vurularak yaralandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın detaylarına göre, 13 Eylül tarihinde saat 12.30 sularında bir marketin önüne gelen bir kişi, dükkanın üzerinde bulunan Scottish Fold cinsi kediyi çalıp oradan uzaklaştı. Kedinin çalınmasının ardından bir hafta geçtikten sonra aynı şahıs tekrar markete gelerek kediyi iş yerinin sahibine satmaya çalıştı. Ancak iş yerinin sahibi ile bu şahıs arasında tartışma çıktı. Komşu esnaf olan B.B. ve oğlu S.Ş.B. de olaya müdahil olarak kediyi geri vermesini talep etti. Bu noktada taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kediyi geri alabilmek için para talep eden şahıs, silahına sarılarak ateş açtı. Bu esnafın da silahına başvurması sonucu kavgada bir kurye vurularak yaralandı. Kedi hırsızları olay yerinden koşarak kaçtılar.

Olayın ardından polis ekipleri çalışmalarına devam etti ve 2 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.