Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Karsak Mahallesi Muhtarı Barış Genç, mahallede yaşanan silahlı yaralama olayı nedeniyle tutuklanmış, ancak geçtiğimiz gün mahkeme kararı ile tahliye edilmiştir.

Olay, 26 Haziran tarihinde Karsak Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde köy kahvesinde H.K. isimli bir şahıs ile Muhtar Barış Genç arasında sulama konusunda çıkan tartışma sonucunda H.K., av tüfeği ile Barış Genç ve kardeşi Ahmet Genç'e ateş etti. Her iki kardeş de bacaklarından yaralandı. Barış Genç, kendisine ateş eden H.K.'ya ruhsatlı silahıyla karşılık vererek H.K.'yı yaraladı.

Olayın hemen ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale burada yapıldıktan sonra, üç yaralı da Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Barış Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan Karsak Muhtarı Barış Genç, geçtiğimiz gün mahkeme kararı ile tahliye edilmiştir.