Yeni yılda Sürücü kursu ücretlerine yüzde 44 oranında bir zam yapılacak.

Yapılacak olan bu zam sadece sürücü kurslarıyla sınırlı kalmayacak, harç bedelleri de aynı oranda yükselecek.

Bu yıl ehliyet kart bedeli 5 bin 168 lirayken 2025 yılında yapılacak zammın ardından bu ücret 7 bin 441 TL’ye çıkacak.

Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir Show Haber’e yaptığı açıklamasında “Son 2 ay en yakın sürücü kurslarına gitsinler. Kurs ücreti ile birlikte yeni yılda ehliyet almak için rakamlar 30 bin liranın üzerine çıkacak. 31 Aralık'a kesinlikle işinizi bırakmayın. En geç 10 Aralık’a kadar kaydınızı yaptırın” ifadelerini kullanarak henüz ehliyetini almamış olanlara uyarıda bulundu.

Ehliyetini henüz almamış olanlar “Çok artmış! Hemen başvurmamız lazım” yorumunda bulunurken ehliyet için geçtiğimiz aylarda başvuranlar ise “Tam zamanında almışım. Çok yüksek bir zam ben bu dönemde aldığım için çok şanslıyım demek ki…” ifadelerini kullandı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI DA ARTACAK

2025'te ehliyet almanın bedeli 30 bin lirayı geçecek ama ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da az buz olmayacak; Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2025 yılında tam 18 bin 679 lira…