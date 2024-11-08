Şile Belediyesi Kasım ayı 2.oturumunda Ak Parti Meclis üyesi Onur Taylan’dan dikkat çeken bir teşekkür mesajı geldi. Taylan’nın konuşması sonunda masaya aniden gelen kedi ise yüzleri güldürdü.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi Kasım ayı 2.oturumunda Ak Parti Meclis üyesi Onur Taylan’dan dikkat çeken bir teşekkür mesajı geldi.

"Sosyal medyayı takip eden ve gündemi yakından takip eden bir vatandaş olarak CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal hanımefendiye çok teşekkür ediyorum" diyen Taylan, "Sebebiyse kendi özgür iradelerini kullanarak KCK PKK'dan tutuklanan ve soruşturması devam eden Esenyurt Belediye Başkanının mitingine katılmadılar. İşte gerçek Cumhuriyetçi ve vatanseverlik budur diyerek kendilerine Şile’den selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Meclis üyesi Onur Taylan’nın konuşması sonunda masaya aniden gelen kedi yüzleri güldürdü.