Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Projesi, Şile Bezi’ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonellerine kapılarını açıyor. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarından Fırat Neziroğlu’nun liderliğinde ilk eğitimlerine başlıyor.

Tanınmış ve alanında uzman tasarımcıların vereceği eğitimler ile Şile Bezi’nin değeri markalaştırılarak Şile’nin zengin kültürel mirasına katkı sağlanması hedefleniyor. Dokuma sanatçısı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu’nun önderliğinde verilecek olan eğitimler, moda dünyasında öncü isimlerden biri olan Neziroğlu’nun deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak ilham verme fırsatı sunacak.

Geleneksel dokularla modern tasarımı birleştiriyor, Şile’de yeni bir hikâye başlıyor

Katılımcılar, eğitim programı çerçevesinde, Fırat Neziroğlu liderliğinde birçok alanda uzmanlaşma fırsatı bulacak. Eğitimlerde katılımcılar moda tasarımında koleksiyon oluşturma teknikleri üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olurken aynı zamanda tasarım süreçlerini de başarılı bir şekilde yönetebilecek. Katılımcılar, kolaj ve kompozisyon tekniklerini kullanarak görsel anlatım becerilerini geliştirecekler ve farklı malzemeleri bir araya getirerek etkileyici tasarımlar ortaya çıkarabilecekler.

Renk uyumu ve kumaş seçiminin koleksiyon oluşumundaki önemini anlayarak estetik açıdan çarpıcı ve uyumlu tasarımlar oluşturma konusunda ustasından eğitim görme imkanı bulacak olan katılımcılar, tasarımsal düşünce süreçlerini geliştirerek yeteneklerini sınırlarının ötesine taşıyacaklar.

Eğitimlerde öğrenciler ayrıca temel tasarım odaklı düşünme ve araştırma yapısıyla tasarımlarını daha derinlemesine düşünerek yenilikçi sonuçlar elde etme fırsatı bulabilecek. Öğrenciler, farklı dokular ve malzemelerle tasarım süreçlerini deneyimleyerek kendi tasarımlarını zenginleştirebilecekler, renk teorisi ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler edinerek etkileyici renk kombinasyonları oluşturabilecekler. Diğer yandan Layout oluşturma ve farklı sayfa yapılarına uygun çalışmalar yaparak tasarımlarını çeşitlendirebilecekler.

Dokuma Tasarımı Atölyesi ve Atık Giysilerden İleri Dönüşüm Tasarım Atölyesi gibi eğitimlerle sürdürülebilirlik ve yenilikçilik kavramlarına da değinilecek. Dokuma Sanatçısı ve Tasarımcı Fırat Neziroğlu tarafından verilecek olan moda tasarım eğitimleri kayıt olan tüm ilgililer için ücretsiz düzenlenecek.

Fırat Neziroğlu kimdir

Londra, İstanbul, Münih, Paris’te “kumaş koleksiyonları” Incheon, Washington, Hawai, New York, Kitakyoshu, Shangai, Tenjin, Bhonburi, Newdelhi, Venedik, Buenos Aires, Como, Roma, Maniago, Singapur,Marakeş, Dubai, Oslo,Mexico City,Paris, Abu Dhabi’de “sanat eserleri” sergiledi.

Norveç Kraliyet Büyükelçiliği himayesinde Oslo’ya, Tayland Kraliçesi Sirikit’in doğum günü kutlamaları nedeniyle, Kraliçenin kendisine özel bir kumaş dokumak üzere Tayland’a, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye bir sanat eseri dokumak üzere Katar’a davet aldı.

Newyork Fashion Week’te “Anadolu’nun Kalbi YEN” projesi ile Anadolu dokuma tekniğini dünyaya taşıdı ve büyük beğeni topladı. Contemporary 2019 İstanbul’da “Dear Ahmet” dokuması ile öne çıktı.

Sıfır Atık Projesi ile 3.Havalimanı açılışında çok özel bir defile ile yer aldı. Olgunlaşma Enstitülerinin Tophane-i Amire Binasında yapılan vizyon toplantısında çok özel bir enstalasyon ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sanatçı olarak yer aldı ve halen Olgunlaşma Enstitüsüne danışmanlık veriyor.

Tayland Kraliyeti özel daveti ile Tayland Tanıtımı ve Yen koleksiyonu için özel bir ziyaret için gittiği Taylan’da “Brand Ambassador” seçildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak ders vermeye devam ediyor.