Silivri tarihinin en büyük yatırımı olan Silivri Şehir Geçişi Projesindeki çalışmalar VEGA AVM ile Silivri Devlet Hastanesi önünden başladı. Proje tamamlandığında 11 açıklıklı bir viyadük ile yaklaşık 320 metrelik bir köprü inşa edilerek, Silivri’nin iki yakası bir araya getirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesinin katkıları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen “Büyükçekmece-Kınalı Devlet Yolu Yapım İşinin” Silivri’nin iki yakasını birleştirecek kısmındaki “Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Düzenleme” bölümünün yapım çalışmaları başladı. Silivri tarihindeki en büyük proje olarak nitelendirilen Silivri Şehir Geçişi Projesi’nde ilk kazma, kurban kesimi ve okunan dualar eşliğinde VEGA AVM ile Silivri Devlet Hastanesi önünde vuruldu. Proje tamamlandığında 11 açıklıklı bir viyadük ile yaklaşık 320 metrelik bir köprü inşa edilerek, Silivri’nin iki yakası bir araya getirilecek. Proje kapsamında eski yaya üst geçitlerin tamamı kaldırılacak. Viyadük altından daha elverişli yaya geçişleri sağlanacak ve hem rekreasyon alanları hem de ticari ve sosyal donatılar oluşturulacak. Viyadük altında bulunan iki yönlü kavşak ile Silivri’deki trafik yoğunluğu tarihe karışmış olacak. Proje tamamlandığında Silivri ilçe merkezi, yepyeni bir rekreasyon alanına kavuşacak. Otogar bölgesine yapılacak 108 metre uzunluğundaki viyadük ve altındaki döner kavşakla da bölgedeki trafikte kesintisiz bir akış sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca Büyükçekmece Mimar Sinan ve Kınalı arasındaki 41 km’lik D-100 Otoyolu’nun tamamında yenileme, temel iyileştirme ve genişletme çalışmaları gerçekleştirilecek.

“DUYDUĞUM MUTLULUĞU KELİMELERLE ANLATMAKTA ZORLANIYORUM”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’mize verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri Belediye Başkanı adayı iken seçildiğimiz takdirde Silivri’nin iki yakasını bir araya getireceğimizi ifade etmiştik. Seçildikten sonra çok önemli uğraşlar verdik ve Allah’a çok şükür ki bugün Silivri’deki viyadükle geçiş sisteminin çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Tabi bu, çalışmanın sadece küçük bir ayağı. Büyükçekmece Mimar Sinan’dan Kınalı’ya kadar 41 km D-100 Otoyolu’nun tamamı yenilenecek, yan yollar yenilenecek, köprülü kavşaklar yapılacak. Otogarda 100 metre uzunluğunda bir viyadük yapılacak ve şu an bulunduğumuz Silivri Devlet Hastanesinin önünde de 320 metre uzunluğunda bir viyadük yapılacak. Yani dev bir projeden bahsediyoruz. Bugün de ilk adımı atmış, ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Bu nedenle duyduğum mutluluğu kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Biz, Silivri’ye hizmetkâr olacağız demiştik, Silivri’de koşarak çalışacağız demiştik. Bugün de verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını tutmuş bulunuyoruz. Bu proje ile ilgili mesai arkadaşlarıma, Karayolları 1. Bölge Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürümüze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yatırım programında olmamasına rağmen bu dev projeyi 2022 yatırım programına alan ve Silivri’ye hediye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise teşekkürün en büyüğünü ediyorum.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN SABRINA İHTİYACIMIZ VAR”

Çalışmalarda vatandaşların ve esnafların sabrına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Her zaman söylediğimiz gibi; Silivri’de tek bir iklim yaşanıyor o da hoşgörü iklimi. Bu projedeki çalışmalar belli bir zaman olacak. 4 ila 6 ay arasında bitirmeyi hedefliyoruz ama bazen hesapta olmayan uzamalar da çıkabiliyor. Biz, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın, esnafımızın ve Silivri’yi ziyaret eden misafirlerimizin hoşgörüsüne sığınmak istiyoruz. Bu yaz onların sabrına ihtiyacımız var. Gereken bütün önlemler alındı. Yan yollardaki trafik işaretlemeleri yapıldı, yan yollar yenilendi. Herkes trafik kurallarına riayet ederse biz burada yaşanacak sıkışıklığı ve sıkıntıyı asgariye hep beraber indirebiliriz. Silivri’deki vatandaşlarıma şimdiden, gösterecekleri sabır ve iş birliği için teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.