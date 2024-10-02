Karar için verilen arada bir kişi, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırdı.

SALDIRIYA UĞRAYACAĞIMIZI BİLİYORDUM

Saldırıya uğrayan Selma Ateş, "Saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz? Bana bir şey olursa saydığım isimlerden şikayetçiyim dedim. Selma Ateş şöyle dedi böyle dedi diyorlar. Benim kardeşim katledildi sokak ortasında. Ben susayım mı? Benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP ve Ülkü Ocakları'dır. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ve diğer isimlerdir. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Saldırgan Mertcan Kılıç'ı tanımıyorum, ismini yeni duyuyorum" ifadelerini kullandı.