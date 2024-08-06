Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1997

Web Sitesi: http://www.sinbo.com

Sinbo Hakkında Bilgi

Küçük ev aletleri sloganıyla bildiğimiz Sinbo, 1997 yılında kurumuş bir Türk şirketidir. Türkiye’nin en önemli küçük ev aletleri üreticileri arasına girmeyi başarmıştır. Sinbo günümüzde 80 farklı ülkeye ihracat yapan bir dün markası haline gelmiştir. Türkiye’de sektöründe liderlik koltuğuna oturan Sinbo, dünya çapında da bu başarıya ulaşmayı hedeflemektedir. Günde 40 bin adet ürün üreten Sinbo, 65 bin metrekarelik bir fabrikaya sahiptir. Piyasaya yön verecek güçte olan Sinbo uygun fiyat ve kaliteli ürün vizyonunda çalışmalarında devam etmektedir. Ülkemizde ciddi satış rakamlarına ulaşan Sinbo, kalitesini ve sağlamlığını ürettiği tüm ürünlere yansıtmaktadır. Çoğunlukla ev hanımlarının kullandığı Sinbo ürünleri bir çok ödül alma başarısı göstermiştir.

Ödüller

2008 Tüketici Ödülü, 2009 Tüketici Ödülü, 2010 Tüketici Ödülü, 2011 Tüketici Ödülü, 2011 Avrupa Kalite Ödülü, 2012 Dünya Kalite Ödülü, 2013 Dünya Kalite Ödülü, TURQUALITY tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Sinbo Ürünleri

Küçük Ev Aletleri, Gıda Hazırlama, pişirme, içecek hazırlama, kişisel bakım, sağlık, hijyen, ısıtıcı, vantilatör, ütü, mutfak robotu, su ısıtıcı, ocak, fırın, çay seti, kahve makineleri, tıraş makineleri, saç kurutma makineleri, baskül, tartı, süpürge makineleri, doğrayıcı, radyatör, hava temizleyici, buharlı temizleyici, mikser, ısıtıcı/soba, fan, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, buzdolabı, şofben, tansiyon aleti, masaj aleti, saç şekillendirici, tüy toplama makinesi, tost makinesi, ekmek kızartma makinesi, barbekü, mangal/ızgara

Sinbo Hangi Ülkenin?

Cevap: Türkiye