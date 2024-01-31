Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gençlik yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş gençlerin eğitimine katkı sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak, ülkesine bağlı bireyler olarak yetişmesini, nezih alanlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi, Bilim Merkezi, Gençlik Merkezi, UEFA standardında Atatürk Stadyumuna suni çim ve çevre düzenlemesi, merkez ve kırsal mahallelerde 10 halı saha, semt sahaları, Geleneksel Türk Sporları merkezi gibi birçok proje tamamlanarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Sındırgı yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor

Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan ancak pandemi, deprem gibi sebeplerle mevcut müteahhidin iflası nedeniyle yarım kalan Yarı Olimpik Yüzme havuzunda yapımı tamamlanması adına geçtiğimiz aylarda yapılan ihale sonrasında yeni firma tarafından çalışmalara hızlı bir şekilde başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto destekleri ile yapılan Yarı Olimpik Yüzme havuzunun tamamlanması için gerekli ödeneğin aktarılması adına yeni protokol imzalandı.

Sındırgı’ya tam donanımlı spor kompleksi

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın Ankara temasları ve alınan bakanlık destekleri sayesinde Atatürk Stadyumu UEFA standartında suni çim sahaya kavuşmuş, Gençlik Merkezi de tamamlanarak hizmete açılmıştı. Yarı olimpik yüzme havuzunun da tamamlanması ile birlikte bölge tam donanımlı bir spor kompleksi haline gelecek.

Gençlik projelerine önem veren ve gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Başkan Yavaş “ Çalışmak mayamızda var, yeter ki memleket namına olsun. Durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi tüm Dünya’yı etkisine alan pandemi, asrın felaketi deprem bazı projelerimizin yarım kalmasına neden olmuştu. Eski firmanın iflas etmesi projeyi yarıda bırakmasına neden oldu. Ancak AK Parti hükümeti ve AK belediyeler hiçbir işi, hiçbir projeyi yarım bırakmadı, bırakmaz. Gençlerimiz ve her daim genç kalanlar adına eksik kalan Yüzme Havuzu imalatı için destek protokolünü imzaladık. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın BAK ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı başkanımız Mehmet Ata Öztürk ‘e Doğal Şehir Sındırgı adına teşekkür ederim. Yeni firmamız çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.