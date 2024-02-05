Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, NE10 projesi ile ara tatil boyunca Balıkesir’in tüm ilçelerinde 8-17 yaş grubu çocuklara uzman eğitmenler tarafından kodlama, robotik ve arduino eğitimleri sunuldu. Sındırgı ilçesinde ise çocuklar kodlama, robotik ve arduino eğitimine yoğun ilgi gösterdi.

Sındırgı ilçesinde düzenlenen bir haftalık özel eğitim programı 8-17 yaş aralığındaki çocuklara kodlama, robotik ve arduino gibi teknoloji odaklı konularda eğitimler verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen bu eğitimler, çocukların merakını ve öğrenme isteğini harekete geçiriyor. Eğitimler sadece teknik bilgi ile sınırlı kalmadı. Çocuklara eleştirel düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi beceriler de kazandırılıyor. Bu sayede, çocuklar teknolojiyi sadece kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda iyi düşünme ve işbirliği yapma yeteneklerini de geliştiriyorlar. Bu şekilde, genç nesillerin teknolojiye hâkimiyeti artarken, aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme gibi temel becerileri olmaları hedefleniyor. Bu da hem bireylerin hem de toplumun geleceği için büyük bir yatırım olarak görülüyor. Uygulamalı eğitimlerde ise çocuklar keyif aldı.

Verilen eğitim sayesinde mükemmel bir icat yaptığını ifade eden Toprak Şener “Çok güzel şeyler öğrendim. Bunu yapmama burası yardımcı oldu, buranın sayesinde bu mükemmel icadımı yapabildim. Kendimle ve burasıyla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ara tatil boyunca Balıkesir’in tüm ilçelerinde eğitim vereceklerini söyleyen yazılım öğretmeni Kayra Koçer “Balıkesir büyükşehir belediyesi olarak yaklaşık 3 yıldır merkezde devam ettiğimiz eğitimlerimize Ocak ayından itibaren ilçelerde hizmet vermeye başladık. Bu eğitimler sonucunda Ocak ayından itibaren hafta sonları 4 ilçede verdik. Sömestr boyunca da ilk hafta 8 ilçe ikinci haftada 7 ilçe olmak üzere Balıkesir’in bütün ilçelerinde eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimler sonucunda öğrencilerimizin birazcık olsun kodlamayla, robotikle, arduinoyla tanışmasını sağlıyoruz. Bu hizmeti sunmak için buraya bizi gönderen Yücel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençleri geleceğe hazırlamada ve ülke için anlamlı işlere imza atmalarında projenin önemini vurgulayan Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bir yeni Selçuk Bayraktarlar keşfedebilmek ve o biri aramak noktasında Balıkesir büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’ın verdiği imkânlar çocuklarımızın gelişimi için çok önemli. Sındırgı belediyesi olarak bizlerin onlarla birlikte yürümesi aslında 20 ilçemizde çok farklı nesillerin bilişim teknolojileri konusunda çok önemli bir noktaya gelmesini amaçlıyor. İnşallah Teknofestte de orada bu festival ortamında gençler belki yeni İHA’lar SİHA’lar veya savunma veya teknoloji olarak çok şeyleri yakalama fırsatı oluşturacaklar. Sındırgı’da da Yücel başkanımızın NE10 projesi kapsamında burada verdiği destekle gençlerimiz aslında bir elektriği, enerjiyi, teknolojiyi pervane yapacak basit bir donatıya dönüştürüyor. Ama buradaki merak uyandıran hadise İnşallah bir gün bu ülkenin en güzel teknolojik icatlarını yapacak insan moduna dönüşecek. Yani biz gençlere icat çıkarma demiyoruz, evet icat çıkarsınlar, merak etsinler, büyüsünler. Destek bizden bulmak, keşfetmek onlardan” dedi.