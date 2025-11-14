Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde görüş mesafesini düşürdü. Deprem sonrası hasarlı yapıların bulunduğu bölgelerde sis nedeniyle ekiplerin çalışmaları kontrollü şekilde sürdürüldü.

Özellikle ilçe merkezi, Hisaralan ve Büyükdağdere güzergâhlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bildirildi. Trafikte ilerleyen sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, ilçe sakinleri sisin aniden bastığını ve havanın bir anda kapandığını belirtti.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının gün içinde aralıklarla devam edebileceğini ifade ederek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.