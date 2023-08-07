21 Temmuz tarihinde vizyona giren Barbie filmi gişe rekorları kırdı. Dünya’da herkesin ilgi odağı olan, filmi izlemek için sabırsızlıkla beklenilen Barbie, oyuncak sektöründe bir ilke imza attı.

Oyuncak sektörünün tartışmasız en ünlü karakterlerinden biri olan Barbie, kendine özgü tarzı, zengin aksesuarları ve etkileyici koleksiyonlarıyla çocukların yanında yetişkinlerinde kalbini kazanmaya devam ediyor. Hepimizin bildiği Barbie bebek oyuncağı film sonrası rekor satışa imza attı.

E-ticaret platformunda yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükendi. En çok satan Barbie ürünleri Barbie Chelsea’nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı oldu.

Barbie Çılgınlığı

Barbie filmi sonrası tüm Dünya adeta pembeye boyandı. Filmin vizyona girmesiyle birlikte ‘Barbie’ resmen popüler kültür oldu. Bütün dünya Barbie efekti ve Barbie bebeği temsil eden pembe rengini kullanmaya başladı. Zamanın en çok tercih edilen oyuncağı Barbie bebek, günümüzde etkisini kaybetmişken şimdi zirve yaptı. Bir filmin vizyona girmesiyle birlikte oyuncak E-Ticaret platformlarında tükendi. Barbie; oyuncak kategorisinde e-ticaret platformunun verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 53 bin adet satış gerçekleştirerek rekor kırdı. Barbie'nin Rüya Evi 17 bin adet satış rakamıyla Barbie sevenlerin yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti.

3 Katı Artış

Barbie bebek ve Barbie temalı oyuncaklar, önceki aylara göre tam tamına üç katı satış artışı gösterdi. Bu durum oyuncak sektörüne ve e-ticaret platformlarına ciddi oranda para kazandırdı. Akıllara da şu soruyu getirdi. Zamanında popüler olan bir bebek şimdi bizi popüler kültürün kölesi mi yaptı ?