Sinop'un Boyabat ilçesindeki Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Fatih Dursun'un hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla çizdiği karikatür, dünya birinciliği ödülüne layık görüldü.SİNOP (İGFA) - Sinop'ta Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatih Dursun, hayvan haklarına dikkati çektiği karikatürüyle Belçika'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'na başvurmuştu. Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede Dursun'un karikatürü, yüzlerce eseri geride bırakarak dünya birinciliğine seçildi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, 25 yıldır görev yaptığı okulunda bugüne kadar öğrencilerinin sayısız Türkiye ve dünya dereceleri kazandığını belirterek, öğrencileri Fatih'in ulaştığı büyük başarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Okul müdürü İlhan Özkan ise öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.