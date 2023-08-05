Bursa'da bir yol verme anlaşmazlığı, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde kanlı bir olaya dönüştü. Mudanya yolu Caddesi'nde seyir halinde olan bir otobüs şoförü, önündeki araç sürücüsüne yol vermeyince ortaya çıkan anlaşmazlık sonucunda bıçak kullanarak saldırdı.

Olay, çevredeki insanların dehşet içinde tanıklık ettiği bir sahneye dönüştü. Panikle, görgü tanıkları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağladılar. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı araç sürücüsünü ambulansla hemen hastaneye sevk etti.

Henüz tüm ayrıntılar aydınlatılmamış olsa da polis, olayın tüm yönlerini incelemek için tahkikatını sürdürüyor. Şüpheli otobüs şoförü, bıçaklama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış durumda.