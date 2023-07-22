Yüzyılı aşkın sirke tecrübesiyle sirke kategorisine yön veren Kemal Kükrer, dijitalleşmeye de büyük önem veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin yüzyıllık markalarından biri olan ve altı yıl önce tamamen Ajinomoto bünyesine katılan Kemal Kükrer, doğduğu Eskişehir’de yıllık 20 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikasında üretimine devam ediyor. 2013 yılında Kemal Kükrer markasının sahibi Kükre Gıda’nın yüzde 50 hissesini satın alan, 2017’de de geriye kalan hisseleriyle birlikte tamamını devralan Ajinomoto’nun İstanbul CEO’su Pürnur Üner Öbek, “Her zaman en iyinin peşinde olan markamızı, geçmişi kadar başarılı bir geleceğe emin adımlarla taşıyoruz” dedi.

Ürünlerinin Türkiye’de olduğu kadar yurtdışındaki ülkelerde de ilgi gördüğünü söyleyen Pürnur Üner Öbek, hedef pazarları arasında yer alan İngiltere’ye ihracata başladıklarının da müjdesini verdi. Öbek, “8,8 Milyon TL ve 238 ton ihracat ile kapattığımız 2022 yılını, 2023’te katlayarak artırabileceğiz” dedi. İnovasyona ve dijitalleşmeye çok nem verdiklerinin altını çizen Öbek, Block Chain projesiyle tüketicilerin içtikleri sirkenin tarihinden, üretimde hangi aşamalardan geçtiğine kadar tüm süreci görebileceklerini ifade etti.