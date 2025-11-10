Galatasaray Kulübü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen törenle andı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personellerinin katıldığı tören, Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı’nın bulunduğu alanda gerçekleştirildi. Başkan Dursun Aydın Özbek, heykel önüne Galatasaray Spor Kulübü’nü temsilen çelenk bıraktı. Ardından 09.05’te Atatürk’ün anısına saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Başkan Dursun Aydın Özbek kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı:

"Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve sonsuz özlemle anıyoruz.

Atatürk, yalnızca bir komutan değil; bir vizyonerdir. Onun önderliğinde Türk milleti, karanlıktan aydınlığa; esaretten özgürlüğe uzanan bağımsızlık mücadelesini başarıyla sürdürmüştür. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, düşünebiliyorsak, üretebiliyorsak bunu onun aklına, cesaretine ve ileri görüşlülüğüne borçluyuz.

Biz Galatasaraylılar için Atatürk’ü anmak, yalnızca bir tören geleneği değildir. Galatasaray; Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş, laik, çağdaş ve evrensel bir vizyon benimsemiş bir kurumdur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözü, bizim varoluş felsefemizin temelini oluşturur. Bu nedenle her sporcumuz, her gencimiz; sahada ve hayatın her alanında Atatürk’ün izinden yürümeyi, bu büyük emaneti korumayı en kutsal görev bilir.

Ulu Önderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; onu, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun Sevgili Atam..."