Şişli Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’ın Arsuz ilçesinde kurduğu “Şişli-Arsuz Psikososyal Destek Merkezi”ni hizmete açtı. 5 ayrı birimden oluşan merkez; depremden etkilenen Arsuzluların yaralarını sarmak, hayatı yeniden canlandırmak amacıyla oluşturuldu.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem, 11 ilde ağır hasarlara neden oldu. Şişli Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Belediye, uzun vadeli planlar kapsamında depremden en çok yara alan yerlerin başında gelen Hatay’ın Arsuz ilçesiyle kardeş şehir oldu. Arsuz’un yeniden kalkındırılması ve hayatın normale dönmesi için pek çok alanda maddi ihtiyacın yanı sıra en önemli ihtiyaçlardan biri de psikolojik destek ve yaşam kalitesinin artırılmasıydı. Bu amaçla Şişli Belediyesi, depremden etkilenen Arsuzlulara sürdürülebilir psikososyal destek vermek için “Şişli-Arsuz Psikososyal Destek Merkezi”ni kurdu.

Büyük bir ekibin yoğun çalışmasıyla hayata geçirilen “Şişli-Arsuz Psikososyal Destek Merkezi”, 18 Ocak Perşembe günü düzenlenen törenle, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine Başkan Keskin’in yanı sıra, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Şişli Belediyesi’nden pek çok üst düzey yönetici, bürokrat ve çalışan katıldı.

“Hatay için tek yürek olduk”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Keskin, bundan tam 1 yıl önce ülkece herkesin yüreğini yakan Maraş Depremi’nin yaşandığını belirterek, Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Depremin ilk saatlerinden itibaren Hatay için tek yürek olduk, Şişlili komşularımızla beraber ivedilikle destek tırlarımızı yola çıkarttık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz bölgeye aynı gün intikal etti, kurduğumuz aşevlerimizin ocağı depremzede vatandaşlarımız için yandı. O günden itibaren bizim kalbimiz de aklımız da hep Hatay’da kaldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Arsuz Belediyemiz iş birliğinde Arsuzlu çocuklarımızla kutladık. Şimdi, aylardır üzerinde çalıştığımız, emek emek oluşturduğumuz ‘Şişli- Arsuz Psikososyal Destek Merkezimiz’ için yeniden Hatay’dayız.”

Kalben her daim Arsuz ve Arsuzluların yanında olduklarını belirten Başkan Keskin, ilçeye ektikleri dayanışma tohumlarının filizlendiğinin altını çizdi.

“Arsuz’da hayatı yeniden, en iyi haliyle canlandıracağız” sözünü verdiklerini de hatırlatan Muammer Keskin, bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.