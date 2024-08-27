‘30 Ağustos Zafer Bayramı’, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli de ‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’ sloganıyla gerçekleştirilecek konserlerle kutlanacak. Sanatçı Fatma Turgut, Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlenecek konserde Şişlililere unutulmaz bir zafer coşkusu yaşatacak.

Şişli Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102’nci yıl dönümünde ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Şanlı zaferin yıl dönümünde, Şişli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Maçka Demokrasi Parkı olacak. Türk rock müziğinin güçlü sesi sanatçı Fatma Turgut, saat 21.00’da gerçekleştirilecek konserde Şişlililerle buluşacak. Vatandaşlar, Maçka Demokrasi Parkı’nda birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlenerek zafer coşkusunu yaşayacaklar.