Şişli Belediyesi’nin konser biletlerini iyiliğe dönüştürdüğü ‘Habitat Live Müzik Festivali’nde, dün akşam usta sanatçı Bülent Ortaçgil sahne aldı. Ortaçgil, muhteşem performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şişli Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ‘Habitat Live Müzik Festivali’ devam ediyor. 12 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında, 28 günde 26 konserin gerçekleşeceği Habitat Live Müzik Festivali’nde, dün akşam gitarist, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, müzikseverlerle buluştu. 50 yılı aşkın müzik hayatında unutulmaz eserlere imza atan usta sanatçı, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ortaçgil, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Nazan Öncel Festivalin kapanışını yapacak

12 Ağustos’ta, Şişli Habitat Parkı’nda başlayan festivalde, her akşam 21.00’de birbirinden muhteşem yerli ve yabancı sanatçılar sahne alıyor. 8 Eylül’de sona erecek festivalin kalan programında müzikseverler; Nazan Öncel, Şakalı Akustik; Harun Tekin & Koray Candemir, İmer Demirer Kuartet, No Land gibi yerli müziğin önemli isimlerinin yanı sıra Claudia Madeira (POR), Koffie (HOL), Teshay Makeda (İNG), Sra. Tomasa (İSP) ve Enzo Avitabile (İTA) uluslararası sanatçıları da dinleme şansına sahip olacak.

Biletler yardım paketine dönüşüyor

Festival kapsamındaki konserlerin bilet ücretleri ise dayanışma paketlerine dönüşüyor. Etkinliğe katılmak isteyen sanatseverler, Mobilet üzerinden karşılarına çıkan ‘yenidoğan paketi’, ‘sokak hayvanlarıyla dayanışma paketi’ ve ‘gıda destek paketi’nden birini seçerek bilet satın alabilecek. Seçilen paketler, yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi anneler ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara gıda paketi ve sokak hayvanlarına mama desteğine dönüşecek.