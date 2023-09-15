Sivas'ın yıllardır beklediği Nuri Demirağ Havalimanı’na yeni uçak seferleri konulması konusu bir kez daha TBMM gündemine taşındı.SİVAS (İGFA) - CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Nuri Demirağ Havalimanı’na yeni seferler konulmasıkonusunda açıklamalar yaptı ve konuyu TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Sivas’ın İzmir başta olmak üzere yurt içi uçuşlarda yeni uçak seferlerini yıllardır beklediğini söyledi.

Karasu, her fırsatta dile getirdiği Nuri Demirağ Havalimanı’ndan var olan İstanbul dışında yeni seferler konulması konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı açılışının üzerinden henüz 1 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen,İzmir seferlerinin önümüzdeki hafta başlayacağının Bakan tarafından açıklandığınıanımsatan Karasu, havayolu işletmelerince uçuş başvurusu olması halinde, başvuruların ilgili mevzuat çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığını hatırlattı.

SİVAS YILLARDIR BEKLİYOR

Sivas’ın doğası, kültürel zenginliği ve sahipolduğu tüm değerleriyle turizm sektörünün önemli bir Anadolu kentiolduğunu vurgulayan Karasu, şehrin yıl boyunca birbirinden değerli etkinliklere ev sahipliği yaptığını veyurt içinden ve dışından çok sayıda misafiri ağırladığını anımsattı. Sivas’ın yüzölçümüyle ülkemizinikinci büyük kentini oluşturduğunu hatırlatan Karasu, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na sadece İstanbul’a direkt uçuşları yapılmasının artık kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kış aylarının yaklaştığını ve mevsimin Sivas’ta çok ağır geçtiğini,vatandaşlarınAnkara dışında karayoluna mahkum kalacağını hatırlatan Karasu, “Bütün bunlar Sivas’ta hepimize önemli mağduriyetler yaşatıyor. Daha önce de bu konuyu ısrarla gündeme getirdim, TBMM gündemine de taşıdım. Ama sorularıma yanıt dahi verilmedi. Sivas’taki sanayici, iş insanları, esnaflar, sivil toplum kuruluşlarıve çok sayıda vatandaşımız yani toplumun tüm kesimleri bu talebimizi defalarca dile getirilmiş olmasına karşın, bu haklı talep bir türlü karşılanamadı. Bırakın talebin karşılanmasını, İzmir seferi vardı o da iptal edildi”

BİR KEZ DAHA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Karasu, Sivaslıların talebini bir kez daha TBMM gündemine getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi hazırlayan CHP Milletvekili, Bakan’dan şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

• Toplumun hemen hemen her kesiminden yıllardır haklı talebin dile getirilmesine karşın, Sivas’a İstanbul dışında direkt uçuş taleplerinin yıllardır karşılanmaması ve vatandaşın mağdur edilmesinin sebebi nedir?

• Türk Hava Yolları’nın veya serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren özel havayolu işletmelerinden herhangi birininSivas-İzmir, Sivas-Antalya direk uçuşu yapması hususunda bakanlığınıza yapılan bir başvuru bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise başvuru doğrultusunda yapılan bir planlama var mıdır? Var ise içeriği nedir?

• Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a sefer sayılarının arttırılması, Sivas’ta yaşayan vatandaşlarımızın İzmir’e direkt uçuşu ve gerekse de İzmir’de yaşayan Sivaslı vatandaşlarımızın memleketlerine hava yolu ile ulaşımlarının sağlanması için direkt uçuşların konulması, farklı illerden Sivas’a yeni seferler konulması hususunda bakanlığınızın yaptığı çalışma var mıdır? Var ise içeriği nedir? Yok ise gerekçesi nedir?