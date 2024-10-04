Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yeni dönem kurs kayıtları başlıyor.SİVAS (İGFA) - Genç-yaşlı, kadın-erkek toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, yeni dönemde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde verilecek olan kursları belirledi.

Farklı yaş gruplarına yönelik birçok alanda verilecek olan ücretsiz eğitimler için ders programı ve müracaatlar kültür merkezine şahsen kabul edilecek.

2024-2025 döneminde verilecek kurslar ise şöyle;

• Kur’an-ı Kerim (18 yaş üzeri bayan)

• Diksiyon (12 yaş ve üzeri)

• Keman (18 yaş ve üzeri)

• Tiyatro (16 yaş ve üzeri)

• Bağlama (11-17 yaş arası ve 18 yaş üzeri)

• Bocce – Dart (9-25 yaş arası)

• Türk İşaret Dili (18 yaş ve üzeri)

• Ahşap Boyama (18 yaş üzeri bayan)

• Cilt Bakımı ve Epilasyon (18-35 yaş arası bayan)

• Keman ve Çocuk Korosu (8-14 yaş arası)

• Halkla İlişkiler – Organizasyon (18 yaş üzeri)