Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları iddia edilen 4 kadın tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi’nde bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları iddia edilen T.C., S.P., S.Ü. ve S.Ü.’yü güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı. "Birden fazla hırsızlık" suçundan kayıtları olduğu belirlenen hırsızlık şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından Saray Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.