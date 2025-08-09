Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi'nde 16 BEZ 626 plakalı cip, önündeki traktörü sollamak istedi. Hızla yola çıkan 16 BEZ 626 plakalı cip, diğer şeride geçtiği esnada karşı yönden gelen 77 AAJ 931 plakalı minibüs ve 22 EH 153 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, cip zeytin tarlasına uçan cip kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlardaki vatandaşlar ayakta tedavi edilirken, yaşanan kazanın ardından kısa süreliğine tartışma yaşandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA