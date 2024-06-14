Sivrisinekler üzerine araştırma yapan Biyolog Perran Ross, ilginç bir deneye imzasını attı. Ross, deney sonrasında ise çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu.

Araştırması kapsamına elini bir kanını sivrisineklere verdiğine dair bir paylaşım yaptı. Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren Ross’un şuan ki rekoru ise 15 bin sinek ısırığı.

Bu süreci ise şu ifadelerle tanımlıyor;

"Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr. Ross, Melbourne'liyim ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum."

Yaptığı davranışı işinin bir parçalı olarak gördüğünü ifade eden Ross, sivrisineklerin farklı izler bıraktığını göstermek için ısırıklarının fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sivrisinek ısırıklarına verilen tepkiler insanlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir, aynı zamanda sivrisinek türleri arasında da farklılık gösterebilir. Bunlar iki farklı sivrisinek türünden 500 sivrisineği besledikten hemen sonraki kollarım. Evet, soldaki çok daha kaşındırıyor”