Olay, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi.

Kavga sırasında 1 kişi darp sonucu yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerine gelerek tarafları ayırırken, yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı.