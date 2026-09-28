Vodafone, okula dönüş dönemine özel olarak sunduğu yeniliklerle Vodafone Ev İnterneti müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, müşterilerinin Ev İnterneti ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu yeni teknoloji ekosistemi ‘Vodafone Akıllı Fiber Sistemi’ hizmetinden memnun kalınmadığı takdirde 30 gün içinde hiçbir koşul ve gerekçe olmadan para iadesi imkânı sağlıyor. Müşterinin yerine düşünen ve aksiyon alan akıllı çözümlerden oluşan bu sistem, evdeki dijital hayatı en iyi şekilde yönetiyor ve müşterilere her anlamda konfor sunuyor. Yapay zekâ destekli Wi-Fi 7 modem ile hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimi, Wi-Fi Ekstra ile büyük evler için de evin her yerinde çekim gücü, RedBox ile fiber altyapı yoksa da fiber hız deneyimi ve Kesintisiz Bağlantı Desteği ile evde kaliteli internet deneyimi, bu sistem sayesinde mümkün oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Okula dönüş dönemi, hane içi internet kullanımının arttığı ve ihtiyaçların çeşitlendiği bir dönem. Aynı anda birden fazla kişinin internete bağlandığı, eğitim, içerik tüketimi, çalışma ve oyun aktivitelerinin yoğunlaştığı bu dönemde kullanıcı deneyimi doğrudan internet kalitesiyle ilişkili. Bu noktada, yalnızca yüksek hız değil, evin her noktasında sürdürülebilir performans ve kesintisiz bağlantı da satın alma kararında belirleyici rol oynuyor. Müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarını karşılamak için bu zamana kadar müşteri ihtiyaçlarını düşünerek oluşturduğumuz ekosistemimizi ‘Vodafone Akıllı Fiber Sistemi’ adı altında topladık. Bu hizmetimizden memnun kalmayan müşterilerimize 30 gün içinde koşulsuz para iadesi yapıyoruz. Söz konusu sistemle, yalnızca bağlantı deneyimi sunmuyoruz, müşterilerimizin başvuru yaptığı andan başlayarak akıcı, tek elden şeffaf ve güvenilir bir deneyim de sunuyor; evdeki dijital hayatın kesintisiz devam etmesini sağlıyor ve ihtiyaçlarını öngörüp her zaman müşterilerimizin yanında oluyoruz. Ev İnterneti, müşterimiz adına düşünen, ihtiyaçlarını öngören, sorunları henüz yaşanmadan çözen ve evdeki dijital deneyimi sürekli daha iyi hâle getiren bir teknoloji ortağına dönüşüyor."

Yapay zekâ destekli modemler

Açıklamaya göre, "Vodafone Akıllı Fiber Sistemi" içinde sunulan yapay zekâ destekli Wi-Fi 7 modem, çoklu bağlantı çalışması (MLO) desteğiyle fark oluşturuyor. Bu özellik, veri akışını aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden yönlendirerek hem hız hem de verimlilik açısından önemli imkan sunuyor; çoklu cihaz kullanımında daha stabil ve verimli performans sağlıyor; bağlantıyı 7/24 analiz ederek performansı proaktif şekilde optimize ediyor. Operatör, 1000 Mbps hız alan müşterilerine hız deneyimini en iyi şekilde yaşamaları için Wi-Fi 7 modem veriyor. 200 Mbps’e kadar hız alan ancak daha yüksek performansa ihtiyaç duyan müşterilerine ise aylık yalnızca 50 TL karşılığında yapay zekâ destekli Wi-Fi 7 modem sunarak daha hızlı, akıcı ve kesintisiz bir deneyim yaşatıyor. Operatör, yoğun internet kullanım senaryolarında yüksek performans sağlamak için 1000 Mbps’e varan fiber hız sunuyor.

Evin her köşesinde daha güçlü bağlantı

Wi-Fi Asistanı, hem Wi-Fi 6 hem Wi-Fi 7 modemlerle çalışan, evdeki internet bağlantısını optimize etmek için tasarlanmış akıllı bir yapay zekâ dijital asistanı olup, modemin performansını sürekli izliyor ve sinyal gücünü artırmak, internet hızını iyileştirmek için gerekli ayarlamaları otomatik yapıyor. Altyapıda çözemediği bir problem tespit ettiğinde ise Uzman Ekip’i bilgilendirerek, müşteriye proaktif bir şekilde ulaşılmasını ve çözüm bulunmasını sağlıyor. Diğer yandan, Wi-Fi Ekstra, çekim alanını 4 kata kadar artırarak evin her köşesinde daha güçlü bağlantı sağlarken; Kesintisiz Bağlantı Desteği, olası kesintilerde faturayı durduruyor ve 48 saat geçerli 20 GB mobil internet tanımlayarak dijital yaşamın kesintiye uğramasını engelliyor.

Uzman ekip desteği

Vodafone Uzman Ekip, başvurudan kuruluma ve kullanım sürecine kadar tek kontak üzerinden tüm deneyimi sahipleniyor. Kurulum anında modemin en doğru konumlandırılmasından kurulumun sorunsuz tamamlanmasına kadar her detayı müşteri adına düşünüp müşteriye kendisini bilgilendirecek bir Kurulum Performans Belgesi veriyor. Ek olarak, WiFi Asistanı kullanım esnasında çözemediği bir problem tespit ettiğinde Uzman Ekip’e haber veriyor ve Uzman Ekip proaktif olarak devreye girerek müşteriye özel çözümler sunuyor.