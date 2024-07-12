Eyüpsultan Belediyesi, sivrisineklerle mücadele konusunda ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına ek olarak vatandaşları bilinçlendirmek için afişler hazırladı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından sivrisineklerle mücadele konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla muhtarlık binalarına afişler asıldı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da sivrisineklerle mücadelede konusunda çalışmalara destek olmaları amacıyla hazırlanan afişlerde, sivrisineklerin üremelerine uygun alanların bertaraf edilmesinin zorunluluğuna dikkat çekiliyor.

Kamu binaları ve muhtarlıklara asıldı

Hazırlanan afişlerin vatandaşlar açısından daha ulaşılabilir olması amacıyla ilçedeki tüm kamu binaları ve muhtarlıklara asıldı. Afişlerde öncelikle sivrisinekler hakkında bilinmesi gerekenler sıralanıyor. Sivrisineklerin üremek ve çoğalmak için su kaynaklarına ihtiyaç duyduğu belirtilen afişlerde bu su kaynaklarının, sazlık, bataklık, göl, vb. doğal alanlar olabileceği gibi, bahçelerdeki bir saksının dibinde, plastik bir kovada bekleyen su birikintisi olabileceğinden bahsediliyor. Sivrisineğin yaşam döngüsünün de resimle anlatıldığı afişlerde, etkili sivrisinek mücadelesi için özellikle vatandaşların evlerinin yakınlarında ve çeşitli noktalarda yapması gerekenler de sıralandı. Bu görevler arasında ise sokak hayvanları için bırakılan suyun sık sık değiştirilmesi, depolanan suların ağzının sıkıca kapatılması gibi maddeler yer aldı.