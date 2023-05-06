Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme asfalt çalışmaları çerçevesinde Serdivan ilçesinin önemli bağlantı yollarından biri olan Sivritepe Caddesi’ni yeni yüzüne kavuşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yaparak tüm ilçelerle birlikte Serdivan’ın yüksek kesimlerinde de çalışmalar başladı. Ekipler, şehrin merkezi ve 16 ilçesinde vatandaşların kullandığı ulaşım ağını sil baştan yenilemek için mesai harcıyor. Serdivan’da farklı mahallelere ve bölgelere bağlantı sağlayan Sivritepe Caddesi’nde asfalt işlemine başlayan büyükşehir, sıcak asfalt öncesinde dar olan yolun genişliğini yaptığı işlemlerle 20 metreye çıkardı. Sürüş güvenliğini artıran ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım ağı sunmak için çaba gösteren YOL-BAK ekipleri, sıcak asfalt serimine başladı. Bölgede tam kadro çalışan ekipler, 800 metrelik ana caddeyi yol güvenliğini sağlayacak şekilde yenileyerek hizmete hazır hale getiriliyor. Toplamda 2 bin ton asfaltın serileceği caddede çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı