CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açıldı. 3,5 yıla kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' da talep edildi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu'na 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu için 3,5 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın MHP'li milletvekillerinin şikayetiyle olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu hakkında 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi.. Kabul edilen iddianameye göre Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve TCK 53 işaret edilerek siyasetten yasaklanması istendi. Kılıçdaroğlu ceza alırsa siyasetten yasaklanacak.