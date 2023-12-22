Çek otomobil üreticisi Skoda yenilikçi ve ileri teknoloji tasarımları ile göz doldurmayı sürdürüyor. Bankalarla yaptığı işbirliği ile faizsiz kredi kampanyaları ile göz dolduran Skoda binek tipi, ticari ve SUV araç modellerinde geçerli kampanyaları ile göz doldurmayı sürdürüyor.

Skoda Fabia 100 Bin TL Taşıt Kredisi Nedir?

Skoda yılın son fırsatları olarak duyurduğu Fabia, Kamiq, Superb ve Kodiaq modellerinde geçerli kredi kampanyaları ile yeni yıl öncesi fırsatlar sunuyor. Skoda yetkili satıcı ile randevu oluşturanlar kârlı çıkacak. Göz alıcı dış hatları, tasarımındaki teknolojik detaylar ve konforlu donanımı ile öne çıkan Skoda Fabia modeli faizsiz 100.000 TL taşıt kredisi kampanyasını duyurdu.

Hangi Modelleri Kampanyaya Girdi!

12 aylık vadelerle geri ödenebilecek olan aracın 2023 Aralık ayı satış fiyatı 939.900 TL'den başlıyor. Gözalıcı ızgara alanı, teknolojik altyapısı geniş ailelere hitap eden ultra lüks kapasitesi ile öne çıkan Skoda Kamiq 200.000 TL kredi kampanyası ile Aralık ayına damga vuruyor. Faizsiz 200.000 TL kredi 12 aylık taksitlerle geri ödenebiliyor.