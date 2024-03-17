Kar üstü pist hazırlama vasıtası (snowtrack) operatör eğitim kursu Uludağ’da yapıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen ’Kar üzeri pist hazırlama vasıtası ve kar motosiklet operatörleri eğitimi’ne 36 kişi katıldı. Operatörlük belgesi için uygulama sınavı Uludağ’ın zirvesinde gerçekleşti. Özel Ümit İş Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu eğitmenleri tarafından Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen uygulamalı eğitimin sonunda katılımcılar G sınıfı operatörlük belgesi alma hakkı kazandı.