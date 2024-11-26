Kocaeli’de soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerinin ısınma ihtiyacına yönelik yakacak yardımında bulunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl verilen yakacak desteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla, kasım-nisan ayları boyunca 6 ay geçerli olmak üzere aylık 1000 TL, toplamda ise 6 bin TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Bu kapsamda yakacak desteğinin ilk ay ödemesi nakit kartlara yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal iletişim merkezlerine başvuran vatandaşların talepleri değerlendirmeye alınıyor. Büyükşehir’in uzman personeli tarafından sosyal incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor.