Bursa'da bugün hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus etkili olabilir. Öğleden sonra ise bulutlar yerini güneşli bir hava koşuluna bırakacak. Sıcaklıklar gün içinde 22°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif esintiler şeklinde olacak ve saatte 10-15 km hızında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 20°C'ye düşecek ve bulutluluk artışı bekleniyor. Gece ise hava genel olarak açık, ancak geç saatlerde hafif bir bulutlanma görülebilir. Havanın genel olarak sakin ve açık olması bekleniyor, bu nedenle dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün.

İnegöl'de bugün hava genellikle güneşli olacak, ancak öğleden sonra parçalı bulutlar görülebilir. Sabah saatlerinde 18°C civarında olan sıcaklık, gün boyunca 25°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar, güneydoğudan hafif esintiler şeklinde eserek saatte 10 km hıza ulaşacak. Akşam saatlerinde hava 20°C civarında kalacak ve parçalı bulutlar hakim olacak. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Genel olarak, açık ve güneşli bir gün geçireceksiniz, ancak ara sıra bulutlar gözlenebilir. Bahçede veya açık hava etkinliklerinde bulunmak için uygun bir gün.